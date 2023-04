Saisonendspurt für den HSV: Nur Siege zählen

Hamburg (dpa/lno) –

Beflügelt vom 6:1-Erfolg gegen Hannover 96 reist der Hamburger SV am Samstagabend zum 1. FC Kaiserslautern. Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga darf sich die Mannschaft von Trainer Tim Walter beim Aufsteiger keinen Patzer erlauben (20.30 Uhr/Sky und Sport1). «Wir sind überzeugt von uns. Sonst würden wir nicht so reden», sagte Walter und machte deutlich, dass für den HSV nur die Rückkehr in die Bundesliga zählt.

Der Trainer kann mit seiner beinahe besten Mannschaften rechnen. Nur der Einsatz von Moritz Heyer ist offen. Der Defensivspieler laborierte zuletzt an einer Erkältung. Nach ihren Sperren stehen Miro Muheim und Javi Montero wieder zur Verfügung. Aber nur Muheim darf mit einem Einsatz in der Abwehrkette ernsthaft rechnen. Im offensiven Mittelfeld soll der zuletzt verbesserte Sonny Kittel wieder den Vorzug vor Jean-Luc Dompé erhalten.