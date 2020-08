Saison startet mit Verspätung: Stealers gastieren in Dohren

Hamburg (dpa/lno) – Vier Monate nach dem ursprünglich geplanten Saisonstart kämpfen die Hamburg Stealers wieder um Punkte in der Baseball-Bundesliga. Am Samstag muss die Mannschaft von Cheftrainer David Wohlgemuth zu zwei Partien (12.00/15.30 Uhr) bei dessen Ex-Club Dohren Wild Farmers antreten. «Wir haben in den vergangenen Wochen mit den zur Verfügung stehenden Spielern gut trainiert und sind zuversichtlich, in der Liga eine gute Rolle zu spielen», sagte Wohlgemuth. «Vor allem für unsere vielen jungen und talentierten Spieler ist es gut, dass sie jetzt wieder Spiele mit echtem Wettkampfcharakter bestreiten können.»

Der aufgrund der Corona-Beschränkungen verschobene Saisonbeginn hat eine auf sieben Spieltage verkürzte Spielzeit zur Folge. Die Stealers müssen dabei als Fünfter der vergangenen Saison viermal in der Fremde antreten und sind dreimal Gastgeber. Die ersten Begegnungen im Ballpark Langenhorst finden am 22. August gegen die Solingen Alligators statt. Dafür erteilte die Stadt Hamburg nach Aussage des 1. Vereinsvorsitzenden Sven Huhnholz am Freitagnachmittag die notwendige Ausnahmegenehmigung.

Die jeweiligen Ersten und Zweiten der Nord- und Südgruppe qualifizieren sich für die Halbfinals. Die Endspiele sind am 17. und 18. Oktober geplant. Absteiger wird es in dieser Saison nicht geben.

