Saison-Aus für Pauli-Profi James Sands

Hamburg (dpa) –

Der FC St. Pauli muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bis zum Saisonende auf James Sands verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler wird wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk operiert und fällt einige Monate aus.

Sands (25) hatte sich die Verletzung im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag zugezogen. Die Operation soll heute in München stattfinden. Durch die Verletzung schwinden auch die Chancen des US-Amerikaners auf eine WM-Teilnahme im eigenen Land.