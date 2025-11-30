Saison-Aus für Flensburgs Luca Witzke

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss für den Rest der Saison auf Spielmacher Luca Witzke verzichten. Wie der Club mitteilte, litt der 26-Jährige unter anhaltenden Beschwerden in der Schulter. Bei einer Gelenkspiegelung wurden «strukturelle Veränderungen» festgestellt, die bereits durch eine Operation versorgt worden sind.

«Wir werden Luca auf seinem Weg zurück aufs Spielfeld bestmöglich unterstützen und sind überzeugt, dass er gestärkt aus dieser Situation hervorgehen wird», sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf: «Als Verein werden wir nun genau prüfen, wie wir die Mannschaft bestmöglich unterstützen können, um seinen Ausfall aufzufangen.» Der Spielmacher war erst zu dieser Saison vom SC DHfK Leipzig zur SG gewechselt.