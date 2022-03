Saison 2022: Viel Neues an Schleswig-Holsteins Ostseeküste

Kiel (dpa/lno) –

Viele Ferienorte an Schleswig-Holsteins Ostseeküste haben kräftig in ihre touristische Infrastruktur investiert. Im vergangenen Jahr seien in vielen Orten neue Hotels, gastronomische Angebote und touristische Attraktionen entstanden oder würden in den nächsten Monaten eröffnet, teilte die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) am Montag mit.

So bietet am Südstrand der Ostseeinsel Fehmarn ein 17 Meter hoher Aussichtsturm einen Panoramablick über Burgtiefe, den Yachthafen, den Burger Binnensee und die Ostsee. Die über 72 Stufen oder einen Aufzug erreichbare Aussichtsplattform biete eine Perspektive, die es von keinem anderen Ort der Insel aus gebe, sagte eine TASH-Sprecherin. Im Norden Fehmarns öffnet den Angaben zufolge am 1. April der neue Campingplatz «Ahoi Camp Fehmarn» mit 377 Stellplätzen seine Pforten.

In Grömitz eröffnet Starkoch Steffen Henssler im Spätsommer 2022 gemeinsam mit seinem Bruder sein drittes «Ahoi»-Restaurant an der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste. Weitere gibt es nach Angaben der TASH bereits in Scharbeutz und Travemünde. Ebenfalls in Grömitz wird Anfang April der «EasyJump Trampolinpark» mit verschiedenen Sprung- und Spielmöglichkeiten eröffnet.

Auf der «Big Bird Farm» in Fahrdorf im Kreis Schleswig-Flensburg können Tierfreunde von diesem Frühjahr an nach Angaben der TASH Strauße aus nächster Nähe beobachten sowie Zwergziegen, Schafe und Galloways streicheln.

In Lübeck-Travemünde soll im Mai 2022 ein 2000 Quadratmeter großer Hochseilgarten mit mehr als 60 Plattformen seinen Betrieb aufnehmen. In unmittelbarer Nähe zur markanten Seebrücke «Flunder» in Hohwacht im Kreis Ostholstein wartet die neu eröffnete «Flunderbar» auf Gäste. Die Bar sei mobil und könne in den Wintermonaten auf eine Wiese am ehemaligen Schwimmbad umziehen, sagte die TASH-Sprecherin.