SailGP in Sassnitz: Segelspektakel vor Kreidefelsen

Sassnitz (dpa) –

Rügens Hafenort Sassnitz rückt ins Zentrum des internationalen Segelrennsports. Am 16. und 17. August gastiert die Segel-Formel 1 auf Deutschlands größter Insel, trägt ihre spektakulären Rennen vor Europas längster begehbarer Außenmole im Ostsee-Revier aus. Bei einer Pressekonferenz stellten Liga und Gastgeber ihre Pläne vor.

Die 2019 vom fünfmaligen America’s-Cup-Gewinner Russell Coutts und Oracle-Gründer Larry Ellison eingeführte Profiliga kommt in der fünften Saison erstmals nach Deutschland. Zwölf Teams aus zwölf Ländern kämpfen bei zwölf Events um ein Saisonpreisgeld von zwölf Millionen US-Dollar. Die Rennen werden auf rasenden Rennkatamaranen ausgetragen.

Formel-1-Weltmeister Vettel auch irgendwie dabei

In seiner erst zweiten Saison kämpft das Germany SailGP Team vom Wuppertaler Kommunikationstechnologie-Unternehmer Thomas Riedel und dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel um den Aufstieg. Andrew Thompson, Managing Director von SailGP, sagte: «Der SailGP ist anders als jedes Segeln, dass man je gesehen hat. Die Boote fliegen mit Highspeed von 100 Stundenkilometern in ikonischen Revieren rund um die Welt übers Wasser.»

Nach Events in Dubai, Auckland, Sydney, Los Angeles, San Francisco und New York läutet am 19. und 20. Juli der SailGP in Portsmouth die zweite Saisonhalbzeit ein. Dann nimmt die Flotte Kurs auf Sassnitz, wo rund 20.000 Besucher erwartet werden. Rund 5.600 Plätze bieten Tribünen und das Rennstadion.

Deutsches Team will sich weiter verbessern

Das Germany SailGP Team by Deutsche Bank kämpft mit dem zweimaligen Olympia-Dritten und Fahrer Erik Kosegarten-Heil (Strande) um den Aufstieg. Ein historisches Strafpunktgewitter hatte den Rennstall in Sydney stark zurückgeworfen. Inzwischen hat das Team die Minuspunktzone verlassen.

Kosegarten-Heil sagte vor dem britischen SailGP-Gipfel und dem folgenden Heimspiel: «Wir werden in England etwas risikomotivierter an den Start gehen, freuen uns dann extremst auf Sassnitz. Das wird der Hammer! Wir hoffen, das Feuer in Deutschland entfachen zu können, das wir rund um die Welt erleben.»