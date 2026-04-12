SailGP: Australiens Rekordsieger gewinnen Premiere in Rio

Rio de Janeiro (dpa/lno) –

Australiens Bonds Flying Roos haben sich in der Segelweltliga SailGP den Sieg in Rio de Janeiro gesichert. Dem Team um den Rekordgewinner Tom Slingsby gelang der Erfolg vor Spaniens Los Gallos und dem schwedischen Team Artemis. In der sechsten Saison machte die SailGP erstmals im ehemaligen Olympia-Revier der brasilianischen Metropole Station.

Das Germany SailGP Team wurde Sechster. Fahrer Erik Kosegarten-Heil und sein Team fiel am Sonntag zunächst mit zwei verpatzten Starts zurück, bevor im letzten Rennen ein starker zweiter Rang gelang.

Deutsches Team in Saisonrangliste auf Platz acht

Nach vier von 13 SailGP-Gipfeln führen die Australier in der Meisterschaft mit 35 Punkten vor den Titelverteidigern vom Emirates Team GBR (28 Punkte) und dem US-Team (27 Punkte).

Der deutsche Rennstall rückte mit 15 Punkten auf Platz acht vor. Die Saison mit Preisgeldern in Höhe von 12,8 Millionen US-Dollar (10,92 Millionen Euro) wird am 9. und 10. Mai vor Bermuda fortgesetzt. Das neunte Event findet am 22. und 23. August zum zweiten Mal nach der Premiere 2025 vor Sassnitz auf der Ostsee statt.