Sängerin Leslie Feist eröffnet Sommerfestival auf Kampnagel

Hamburg (dpa/lno) – Mit einem Konzert-Happening eröffnet die kanadische Sängerin Leslie Feist am Mittwoch (18.00 Uhr) das Internationale Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg. Unter dem Motto «Togetherness» wollen Künstlerinnen und Künstler bis zum 22. August neue Formen des Zusammenkommens erproben und Antworten auf die Corona-Krise geben. Trotz reduzierter Kapazität und Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr stehen fünf Weltpremieren auf dem Programm, wie die Veranstalter mitteilten. Einige Künstler bespielen Orte in der Stadt, unter anderem das leere ehemalige Kaufhof-Gebäude. Treffpunkt des Festivals ist wie immer der Festival Avant-Garten.

