Sängerin Ina Müller: Neues Album und Tour im Januar 2022

Ina Müller, Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Sängerin Ina Müller (55) meldet sich mit einem neuen Album und einer Tour bei ihren Fans zurück. Das Album mit dem Titel «55» erscheint am 20. November bei Columbia/Sony Music Entertainment, teilte Funke Media am Mittwoch in Hamburg mit. Es ist bereits ihr drittes Album mit einer Zahl im Titel, wobei das Wort «Zahl» und nicht «Alter» bewusst gewählt sei. ««55» könnte genauso gut eine recht präzise Angabe darüber sein, wie viele Herzen in ihrer Brust schlagen oder wie viele verschiedene Ina Müllers in der einen, der absoluten, der ultimativen Ina Müller wohnen», hieß es.

Das Jahr 2022 beginnen Ina Müller & Band mit einem «Neu-Neujahreskonzert» am 2. Januar in der Hamburger Elbphilharmonie, Tourstart ist am 8. Januar in Siegen (Nordrhein-Westfalen). Die Sängerin werde auch in Städten in Österreich und der Schweiz auftreten. Der Vorverkauf für Tour und Album startet am 7. Oktober.

