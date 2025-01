Sänger von BAP und Santiano interpretieren BAP-Song neu

Schleswig/Köln (dpa) –

Santiano-Mitglied Hans-Timm Hinrichsen, besser bekannt als Timsen, und BAP-Sänger Wolfgang Niedecken haben einen gemeinsamen Song aufgenommen. «Aff un to» ist eine Neuinterpretation des BAP-Klassikers «Aff und zo» aus dem Jahr 2001 auf Plattdeutsch und Kölsch. Die Single, die am Freitag (17. Januar) erscheint, ist ein Vorbote auf Timsens Soloalbum «Vun Hier». Dieses erscheint am 25. April bei DolceRita Music/Warner Music und kann ab Freitag vorbestellt werden.

«Ich wollte seit einigen Jahren schon immer mal wieder ein Album auf Plattdüütsch machen – meine Heimatsprache, in der ich lebe, denke, rechne und träume», sagte Timsen.

Auf dem Solo-Album von Timsen, der mit Santiano acht Nummer-eins-Alben in den deutschen Charts platziert hat, erscheinen noch vier weitere Duette mit Gästen, die in ihrer eigenen Mundart oder Regionalsprache singen, etwa mit Stefanie Heinzmann (Walliser Schwyzerdütsch). Dass er auf so viel Zuspruch und Begeisterung bei anderen Künstlern stoßen würde, hätte Timsen nie gedacht, wie er sagt. «För mi de Hommer! Und: Wir haben alle festgestellt, wie unkompliziert das funktioniert.» Santiano bleibt Timsen trotz Soloprojekt weiterhin treu.