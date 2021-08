Sachbeschädigung an Schule: Fünfstelliger Schaden

Der Schriftzug «Polizei» steht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Leer (dpa/lni) – Ein Unbekannter hat an einer Grundschule in Leer einen hohen Sachschaden verursacht. Zuerst habe er die Fensterscheibe eines Klassenzimmers eingeschlagen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Anschließend nahm er einen Schlauch, durch den Wasser aus dem mit Regen vollgelaufenen Keller des Gebäudes angepumpt wurde, und steckte ihn durch das Loch. Dadurch verteilte sich in der Zeit zwischen Freitagnacht und Samstagnachmittag das Wasser über mehrere Räume hinweg. Möbel wurden beschädigt. Laut Polizei ist dadurch ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden.

