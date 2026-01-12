S3 der S-Bahn Hannover fällt weiter aus

12. Januar 2026 7:58
Schnee, Eis und Kälte bremsen den Bahnverkehr in Niedersachsen. Moritz Frankenberg/dpa
Hannover (dpa/lni) –

Bei der S-Bahn Hannover fällt die Linie S3 zwischen Hannover und Hildesheim weiterhin aus. Zwischen Lehrte und Hildesheim sei ein Busnotverkehr eingerichtet, heißt es auf der Internetseite der S-Bahn Hannover. Fahrgäste könnten ab Hannover Hauptbahnhof in Richtung Lehrte auf die Linie S7 ausweichen.

Zudem könne der Bahnhof Hannover Messe/Laatzen nicht bedient werden, hieß es. Es müsse weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Einschränkungen gerechnet werden.

