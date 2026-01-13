S-Bahnverkehr wegen des Wetters weiter eingeschränkt

Wegen des Winterwetters kommt es weiterhin zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. (Symbolfoto) Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des anhaltenden Winterwetters fahren die S-Bahnen in Hamburg auch heute wieder mit Einschränkungen. Dies teilte der HVV auf seinen Internetseiten mit. So entfällt die Linie S2 beispielsweise ganztägig. Die Linie S3 zwischen Pinneberg und Neugraben fährt alle zehn Minuten, in Richtung Neugraben über Jungfernstieg und Landungsbrücken, in Richtung Pinneberg über Dammtor und Sternschanze ohne Halt in Altona. Fahrgäste vom Hauptbahnhof in Richtung Altona sollen ab Hauptbahnhof die S1 in Richtung Wedel sowie die S7 in Richtung Altona nutzen. Auch auf den anderen Strecken gibt es Änderungen im Fahrplan.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch wieder kurzfristige witterungsbedingte Einschränkungen auftreten können, darunter Verspätungen und Zugausfälle.

Zudem sind wegen der teils vereisten Straßenverhältnisse weiterhin einige Haltestellen bei Busverbindungen im Hamburger Umland aufgehoben.