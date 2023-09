S-Bahnlinien in der City wegen Bauarbeiten eingeschränkt

Fahrgäste besteigen eine S-Bahn in Hamburg. Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Brückenarbeiten fahren die Züge der Hamburger S-Bahn-Linien 21 und 31 für knapp zwei Wochen nicht zwischen Sternschanze und Hauptbahnhof. Wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte, gebe es ab Samstag, den 30. September, bis zum Betriebsende am Donnerstag, den 12. Oktober Bauarbeiten auf der S-Bahnseite der Brücken. Daher die sei die Strecke in diesem Zeitraum nicht befahrbar. Zwischen Sternschanze und Hauptbahnhof werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Der Grund für die Bauarbeiten ist die Erneuerung der Eisenbahnbrücken Ferdinandstor und An der Alster, die seit 2021 läuft, hieß es weiter.