S-Bahn-Züge bleiben in Hamburg auf freier Strecke liegen

Zwei S-Bahn-Züge sind in Hamburg nach einer technischen Störung auf freier Strecke liegengeblieben und müssen evakuiert werden. (Archivbild) Niklas Graeber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen einer technischen Störung sind in Hamburg zwei S-Bahn-Züge auf freier Strecke liegen geblieben. Betroffen war die Strecke Sternschanze – Diebsteich – Altona, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Ein S-Bahn-Zug mit 13 Fahrgästen sei am Abend kurz vor dem Haltepunkt Diebsteich liegen geblieben und bereits evakuiert worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Bei einer zweiten S-Bahn stehe die Evakuierung auf freier Strecke noch an.

Zum Grund der Störung konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Bei einer S-Bahn habe der Stromabnehmer kurzzeitig gebrannt, sagte er. Der Strom sei anschließend in dem Bereich abgeschaltet worden. Im S-Bahn-Betrieb kommt es zu Verspätungen. Auch der Bahnverkehr ist teilweise beeinträchtigt.