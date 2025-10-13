S-Bahn-Strecke in Hamburg wieder frei – Arbeiten beendet

Hamburg (dpa) –

Nach tagelangen Einschränkungen läuft der S-Bahn-Verkehr zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Sternschanze wieder planmäßig. Die Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik auf der Strecke über die Eisenbahnbrücken Ferdinandstor und An der Alster seien abgeschlossen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit.

Bahn entschuldigt sich

Mit Betriebsbeginn am frühen Montagmorgen konnte der reguläre S-Bahn-Betrieb nun wieder aufgenommen werden. „Wir bedauern die Verzögerung und entschuldigen uns bei unseren Fahrgästen für die Einschränkungen der vergangenen Tage“, hieß es weiter.

Die Strecke war zuvor länger gesperrt geblieben als geplant, weil es bei der Inbetriebnahme der neuen Technik zu Komplikationen gekommen war. Während der Sperrung hatte die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.