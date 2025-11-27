S-Bahn mit 235 Fahrgästen prallt gegen Auto auf Gleis

Die Bundespolizei untersucht, wie die Autofahrerin auf die Gleise der S-Bahn-Strecke geraten konnte. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine S-Bahn mit 235 Fahrgästen ist im nachmittäglichen Hamburger Berufsverkehr gegen ein Auto auf den Gleisen geprallt. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Verletzt worden sei trotz Schnellbremsung der S1 Richtung Wedel niemand.

Das Auto wurde demnach von der Bahn mitgeschleift, bis sie zum Stehen kam. Die Autofahrerin habe vor dem Aufprall aussteigen können und sei ebenfalls unverletzt, sagte der Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Halbschranke am Bahnübergang

Die genaue Unfallursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Vermutlich sei die Frau mit ihrem Wagen ins Gleisbett neben dem betonierten Bahnübergang geraten und nicht mehr herausgekommen, sagte der Sprecher. Der Bahnübergang ist nach seinen Worten mit einer Halbschranke ausgestattet.

Der Unfall passierte am Donnerstag kurz vor 17.30 Uhr am Bahnübergang Sieversstücken. Die S-Bahn-Strecke wurde danach gesperrt. Die Bahn sei in den zwei darauffolgenden Stunden evakuiert worden. Die Passagiere setzten ihre Fahrt demnach mit Ersatzbussen fort.