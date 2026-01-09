S-Bahn Hannover stellt Betrieb ein

Hannover (dpa/lni) –

Die S-Bahn Hannover hat wegen des Winterwetters den Betrieb eingestellt. «Es verkehren nur noch Züge, um einen geeigneten Bahnhof zu erreichen», teilte der Betreiber Transdev mit. Auch Ersatzbusse können demnach nicht mehr fahren.

Eingefrorene Weichen und Schneeverwehungen

Das Eisenbahn-Unternehmen Erixx wies ebenfalls auf ausfallende und verspätete Züge hin. Langsam aber stetig verschlechtere sich die Situation auf den Strecken, hieß es. Ab Mittag sei vermutlich kein Betrieb mehr möglich. Die Erixx-Züge verkehren zwischen Hannover, dem Harz, Braunschweig und der Lüneburger Heide.

Es gebe erste Probleme durch eingefrorene Weichen und Schneeverwehungen – und es sei mit weiteren Ausfällen zu rechnen. Bahnreisende sollten, wenn möglich, auf Fahrten verzichten, sich jedoch mindestens über die aktuellen Abfahrten informieren.

Busausfälle im Umland

Busse und Stadtbahnen des Verkehrsunternehmens Üstra sind in der Stadt Hannover am Vormittag trotz heftigen Schneefalls gefahren. Es komme allerdings zu Verspätungen, etwa auf der Linie 1, sagte ein Sprecher. Demnach gab es zunächst keine gravierenden Ausfälle.

Im niedersächsischen Umland wurde der Busverkehr dagegen mancherorts komplett eingestellt – etwa in den Kommunen Barsinghausen und Springe.