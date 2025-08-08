S-Bahn Hannover kämpft mit Störungen

Fahrgäste der S-Bahn Hannover müssen wegen mehrerer Störungen mit Teilausfällen und Verspätungen rechnen. (Symbolbild) Marco Rauch/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Im S-Bahn-Verkehr in Hannover ist es wegen einer Oberleitungs- und Signalstörung zu Einschränkungen gekommen. Auf den S-Bahnlinien S1 und S2 komme es zu Teilausfällen und Verspätungen wegen einer Oberleitungsstörung, teilte die Betreibergesellschaft Transdev mit. In Fahrtrichtung Weetzen entfielen die Halte Bismarckstraße, Hannover-Linden/Fischerhof und Bornum derzeit.

Zusätzlich komme es auf der S4 wegen einer Signalstörung zu Verspätungen. Überdies sorgten Fahrzeugstörungen zwischen Bad Pyrmont und Hameln für Teilausfälle und Verspätungen der S5.

Das Bahn-Infrastrukturunternehmen DB Infrago rechnet den Angaben zufolge mit einem Ende der Störung ab etwa 16.00 Uhr. Fahrgäste sollten sich vor der Fahrt über ihre Verbindungen informieren.