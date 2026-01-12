S-Bahn Hamburg fährt eingeschränkt – Verspätungen möglich

Wegen Eis und Schnee müssen Fahrgäste der S-Bahn Hamburg nach Angaben der Bahn weiter mit Einschränkungen rechnen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fahrgäste der Hamburger S-Bahn müssen wegen Schnee und Glätte weiter auf allen Linien mit Einschränkungen leben. «Auch wenn wir auf allen Strecken fahren können, kann es auch weiterhin aufgrund der dynamischen Wetterlage zu neuen kurzfristigen Einschränkungen kommen, die zu Verspätungen und Zugausfällen führen», teilte die S-Bahn mit.

So gebe es weiter keinen S-Bahn-Verkehr von Altona direkt nach Holstenstraße, Sternschanze und Dammtor. Die Linie S2 fahre gar nicht, die Linie S1 verkehre zwischen Wedel und Blankenese sowie zwischen Blankenese und dem Flughafen beziehungsweise Poppenbüttel alle zehn Minuten. Die Züge der Linie S3 zwischen Pinneberg und Neugraben fahren den Angaben zufolge alle zehn Minuten über Jungfernstieg und Landungsbrücken.

Die Linie S5 fährt zwischen Neugraben und Stade den Angaben zufolge während des Berufsverkehrs alle 20 Minuten, ansonsten einmal pro Stunde. Die Linie S7 zwischen Diebsteich und Aumühle wiederum verkehrt alle zehn Minuten in beide Richtungen über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße.