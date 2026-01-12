S-Bahn bleibt liegen – S3-Strecke teilweise gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine liegengebliebene S-Bahn hat am Nachmittag in Hamburg für massive Probleme gesorgt. Gegen 15.00 Uhr sei der Zug der Linie S3 zwischen den Bahnhöfen Hammerbrook und Elbbrücken zum Stehen gekommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Daraufhin musste der S-Bahnverkehr zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook in Richtung Innenstadt eingestellt werden.

Mittlerweile konnte der defekte Zug zurück zum Bahnhof Elbbrücken gebracht werden. Dort konnten die geschätzt 500 Fahrgäste den Zug verlassen, teilte die Bundespolizei mit. Laut Erkenntnissen der Bundespolizei soll ein Schaden am Zug die Ursache dafür gewesen sein, dass die S-Bahn liegenblieb. Hinweise auf einen Zusammenhang mit den Witterungsverhältnissen gebe es bislang nicht.

Wann die Strecke wieder komplett freigeben werden kann, konnte die Bahnsprecherin nicht sagen. Bis dahin werde es einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook geben.