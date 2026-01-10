S-Bahn-Betrieb in Hamburg läuft wieder an

Hamburg (dpa/lno) –

Die Wetterlage am Samstag hat den Hamburger S-Bahn-Verkehr am Vormittag zunächst stark beeinträchtigt. Nun fahren alle S-Bahnlinien mindestens wieder in einem 20-Minuten-Takt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Teilweise fuhren Züge am Morgen nur eingeschränkt, Strecken wie zwischen Harburg Rathaus und Neugraben oder zwischen Othmarschen und Blankenese waren zeitweise unterbrochen, der Airport wurde nur teilweise bedient. Ersatzbusse verkehrten stündlich, unter anderem auf der Linie S5 zwischen Stade und Neugraben.

S-Bahnen im 20-Minuten-Takt

Mittlerweile hat die S-Bahn Hamburg den Betrieb deutlich stabilisiert: Alle Linien fahren jetzt zumindest im 20-Minuten-Takt. Zwischen Harburg Rathaus und Neugraben sowie zwischen Othmarschen und Blankenese verkehren die Züge wieder. Auch zum Hamburg Airport fahren die S-Bahnen wieder.

Die S-Bahn Hamburg weist weiterhin darauf hin, dass verlässliche Prognosen für den gesamten Tagesverlauf schwierig bleiben. «Der Betrieb wird nach Möglichkeit aufrechterhalten», erklärte das Unternehmen. Fahrgäste sollten die Informationen und Durchsagen des Personals beachten und nur zwingend notwendige Fahrten antreten.

Die Auskunftssysteme wie DB Navigator, HVV-App oder Zugzielanzeiger liefern aufgrund kurzfristiger Fahrplanänderungen aktuell nicht immer verlässliche Informationen. Maßgeblich seien die Ansagen des Personals vor Ort.