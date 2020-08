Hamburg (dpa/lno) – Die Züge der S-Bahn 2 zwischen Altona und Bergedorf in Hamburg fallen am Dienstagmorgen aus. Grund für den Ausfall ist ein Stellwerkstörung zwischen Tiefstack und Berliner Tor, wie ein Sprecher der S-Bahn am Montagmorgen sagte. Wie lange die Züge ausfallen sei noch unklar. Die Linie S 21 auf dem Abschnitt fahre weiterhin, allerdings verlangsamt.