Ryanair: Sechs Verbindungen in Hamburg fallen weg

Hamburg (dpa/lno) –

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair will in Hamburg im Sommer 2025 mehrere Verbindungen streichen. Porto, Málaga, Valencia, Mailand, Edin­burgh und Zadar (Kroatien) sollen nicht länger angeflogen werden, kündigte Fluglinienchef Eddie Wilson in Hamburg an. Insgesamt werde das Angebot im Vergleich zum diesjährigen Sommer um 60 Prozent reduziert.

Bestehende Routen werden Wilson zufolge seltener bedient. Die wöchentlichen Flüge nach Palma (Mallorca, Spanien) sollen beispielsweise von 17 auf sieben verringert werden. Wilson begründete die Entscheidung damit, dass die Kosten zu hoch seien.

Wilson sagte, Hamburg sei eine reiche und für Urlauber attraktive Stadt. «Menschen wollen hierherkommen.» Aber wenn Ryanair keine gute Rendite erziele, gehe man woanders hin. Die Fluggesellschaft hat in Hamburg selbst keine Flugzeuge stationiert. Vom Hamburger Airport lag zunächst keine Stellungnahme vor.