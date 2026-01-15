Ryanair kündigt erneut Kürzungen in Hamburg an

Hamburg (dpa/lno) –

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat abermals angekündigt, das Angebot am Hamburger Flughafen zu kürzen. Die Kapazität werde im Sommer um ein Fünftel zum Vorjahr reduziert, teilte Ryanair mit. Die Airline begründete den Schritt mit «überhöhten und wettbewerbsunfähigen» Gebühren, die der Airport nicht senken wolle. Welche Flüge gestrichen werden, teilte Ryanair auf Nachfrage nicht mit. Das solle im Februar geschehen.

«Ryanair hat angekündigt, im Sommerflugplan 2026 sechs Flüge von und nach Hamburg pro Woche zu streichen», hieß es von einem Flughafensprecher auf Nachfrage. Insgesamt gebe es im Sommer aber mehr als 2.000 wöchentliche Flüge ab Hamburg. Man spreche mit vielen Airlines, die noch an ihren Plänen arbeiteten.

Die oppositionelle CDU-Fraktion sprach von einem weiteren «Alarmsignal» für die Attraktivität des Standorts. «Andere Städte arbeiten aktiv daran, neue Fluglinien an ihre Flughäfen zu binden, Hamburg hingegen wirkt passiv», sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Michael Becken.

Poltern gehört bei Ryanair zum Geschäft

Ryanair droht Flughäfen immer wieder öffentlich damit, sie künftig weniger anzufliegen, sollten Gebühren nicht reduziert werden. Schon im Oktober vergangenen Jahres und auch im Oktober 2024 gab die Airline Kürzungen in Hamburg bekannt. Ryanair hatte in der Vergangenheit keine eigenen Maschinen in Hamburg stationiert. Zum aktuellen Stand konnte eine Sprecherin kurzfristig keine Angabe machen.

Airlines zahlen unterschiedliche Abgaben: etwa die zum Juli sinkende Luftverkehrsteuer, die Flugsicherungsgebühr, die Luftsicherheitsgebühr und die Flughafenentgelte. Über die Flughafenentgelte, über die sich Ryanair beschwert, finanzieren sich Airports.