Ryan Reynolds kommt im Mai zum OMR-Festival nach Hamburg

Als Schauspieler ist er längst Kult. Nun kommt Ryan Reynolds zur OMR nach Hamburg. (Archivfoto) Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Hamburg (dpa) –

Die Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg setzt die Reihe berühmter Menschen auf ihren Bühnen fort: Im Mai 2025 kommt Schauspieler Ryan Reynolds («Deadpool») als Speaker in die Hamburger Messehallen. Der 48-Jährige werde als Hollywood-Star, Unternehmer, Fußballclub-Besitzer und Agentur-Gründer von seinen Marketingerfahrungen und -strategien sprechen, teilte OMR in Hamburg mit.

Der gebürtige Kanadier Reynolds steht schon seit 1991 vor der Kamera. Kultstatus hat er seit seiner Rolle als «Deadpool» – einem nie um einen flotten Spruch verlegenen Antihelden aus dem X-Men-Universum von Marvel. Er ist mit Schauspielerin Blake Lively verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Reynolds kaufte 2020 den walisischen Fußballverein AFC Wrexham.

Beim OMR-Festival am 6. und 7. Mai werden wieder rund 67.000 Menschen erwartet. Es versteht sich als Businessmesse für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen und darin noch besser werden wollen. Sie gilt in der Hinsicht als eine der größten Digitalmessen Europas.