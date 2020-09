Russe Rubljow erster Finalist beim Tennis-Turnier in Hamburg

Andrej Rubljow jubelt nach seinem Sieg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Tennis-Profi Andrej Rubljow hat erneut das Endspiel der Hamburg European Open erreicht. Der Russe setzte sich am Samstag im ersten Halbfinale des mit 1,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Events gegen den Norweger Casper Ruud mit 6:4, 6:2 durch. Im Finale am Sonntag (12.00 Uhr) trifft der 22 Jahre alte Weltranglisten-14. auf den Griechen Stefanos Tsitsipas oder den Chilenen Cristian Garin, die im Anschluss das zweite Halbfinale bestreiten. Im vergangenen Jahr hatte Rubljow durch eine Final-Niederlage gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili den Titel in Hamburg verpasst.

Turnier-Tableau

Turnier-Tableau Doppel

Spielplan Samstag