Rune Dahmke verlängert bis 2024 beim THW Kiel

Kiels Rune Dahmke jubelt. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den Vertrag mit Rune Dahmke verlängert. Wie die Norddeutschen am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig mitteilten, bleibt der Linksaußen bis zum 30. Juni 2024 beim THW. Der gebürtige Kieler durchlief alle Nachwuchs-Mannschaften bei den Kielern und brachte es bislang auf 35 Länderspiele.

«Ich habe hier alles, was man sich wünschen kann», sagte Dahmke. «Ich bin in Kiel zu Hause. Ich habe meine Freunde und Familie hier und spiele beim besten Verein der Welt in einer überragenden Mannschaft mit großen Zielen. Mehr geht einfach nicht.» THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi lobte den Linksaußen: «Er ist da, wenn man ihn braucht. Nicht zuletzt lebt Rune mit jeder Faser den THW Kiel – genau diese Typen brauchen wir, um erfolgreich zu sein.»

© dpa-infocom, dpa:211128-99-176635/2

Homepage THW Kiel

Kader THW Kiel

Tabelle Handball-Bundesliga