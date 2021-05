«Rundblick»: Carola Reimann soll SPD-Vize werden

Carola Reimann (SPD), Niedersächsische Gesundheitsministerin. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens frühere Sozialministerin Carola Reimann soll einem Medienbericht zufolge in den engeren Kreis der niedersächsischen SPD-Führung aufrücken. Reimann sei für einen der fünf Stellvertreter-Posten des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Stephan Weil vorgesehen, berichtete das Politikjournal «Rundblick» mit Blick auf den SPD-Landesparteitag am Samstag in Hildesheim. Als Vize-Vorsitzende bestätigt werden dürften demnach die Fraktionschefin im Landtag, Johanne Modder, und Umweltminister Olaf Lies.

Reimann hatte Anfang März überraschend ihr Amt als Gesundheitsministerin niedergelegt – aus gesundheitlichen Gründen. Zuvor war die SPD-Politikerin wegen Pannen im Corona-Krisenmanagement in die Kritik geraten.

