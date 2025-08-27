Rund um Jagel wird es am Anfang September laut

Jagel (dpa/lno) –

Am 3. und 4. September müssen Menschen in der Region Schleswig vermehrt mit Über- und Tiefflügen rechnen. Nach Angaben des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 «Immelmann» findet dort am 4. September die Übung «Significance of National Air Power 2025» (SNAP 2025) statt. Dabei kommt auch Pyrotechnik zum Einsatz, die Explosionen simuliert. Am 3. September ist bereits eine Vorübung geplant.

Die Übung soll Lehrgangsteilnehmenden der Führungsakademie der Bundeswehr die Fähigkeiten der Luftwaffe demonstrieren. An der einstündigen Übung nehmen neben den Tornado-Kampfjets auch Eurofighter, Transportflugzeuge wie der A400M und die C-130J sowie Hubschrauber und Objektschutzkräfte der Luftwaffe teil. An beiden Tagen ist den Angaben zufolge ein erhöhtes Flugaufkommen um den Flugplatz Jagel zu erwarten.