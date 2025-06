Rund eine halbe Million Euro Schaden bei Hausbrand

Beidenfleth (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Beidenfleth (Kreis Steinburg) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Zunächst habe am späten Montagabend ein Carport gebrannt, teilte die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei das angrenzende Wohnhaus bereits völlig verqualmt gewesen und das Feuer habe auf das Haus übergegriffen. Die Bewohner hatten sich zuvor unverletzt ins Freie retten können. Die Brandursachen ist den Angaben zufolge noch unklar. Es wird aktuell aber von einem technischen Defekt ausgegangen. Das Haus ist unbewohnbar.