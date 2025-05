Rund drei Millionen Gäste zur Kieler Woche erwartet

Kiel (dpa/lno) –

Zum Sommerfest im Norden erwarten die Veranstalter der Kieler Woche (21. bis 29. Juni) erneut mindestens drei Millionen Gäste. Bei regnerischem Wetter seien nur drei Millionen Besucherinnen und Besucher zu erwarten, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) bei der Vorstellung des Programms. «Wenn das Wetter gut ist, dann werden es 3,5 plus X.» Im vergangenen Sommer hatten knapp 3,5 Millionen Menschen das Sommerfest laut Veranstaltern besucht.

Zum Start am 21. Juni wird Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD) erwartet. Die Ministerpräsidentin aus dem Saarland wird bei der traditionellen Eröffnungszeremonie von Handball-Nationalspieler Rune Dahmke (THW Kiel) unterstützt. Beide sollen das traditionelle Signal «lang-kurz-kurz-lang» für «Leinen los!» auf dem Schiffshorn geben. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übernimmt das Glasen mit einer Schiffsglocke (drei Doppelschläge und ein Einzelschlag).

Mehr als 4.000 Sportlerinnen und Sportler angemeldet

Zu den Regatten haben sich bereits 4.000 Sportlerinnen und Sportler mit rund 1.500 Booten und anderen Wassersport-Geräten angemeldet. «Wir haben bereits Wartelisten in bestimmten Klassen, weil wir dort voll sind», sagte Regattachef Dirk Ramhorst. Noch seien aber Meldungen möglich.

Erstmals finden Wettbewerbe auf 14 Regattabahnen statt auf nur 10 parallelen Rennbereichen statt. Neu ist der zweite Standort neben Kiel-Schilksee in Stein (Kreis Plön) auf der anderen Fördeseite. Erwartet werden Aktive aus mehr als 50 Nationen in 22 Bootsklassen.

Die Marine erwartet 37 Einheiten aus zehn Ländern mit insgesamt knapp 3.000 Soldaten im Kieler Stützpunkt. Das deutsche Segelschulschiff «Gorch Fock» kehrt am 26. Juni in seinen Heimathafen zurück und soll zwei Tage später die traditionelle Windjammer-Parade auf der Förde anführen. Besucher haben zuvor am 27. Juni die Gelegenheit, an Bord zu gegen. Bereits am Eröffnungswochenende laden andere Marineschiffe an zwei Tagen zu Besuchen ein.

400 Konzerte

Musikalisch wird es auf den 20 Bühnen bei rund 400 Konzerten, die bis auf das Programm «Gewaltig leise» auf der Krusenkoppel allesamt keinen Eintritt kosten. Erwartet werden unter anderem Die Prinzen, Aura Dione aus Dänemark, Michael Schulte, Pohlmann, Alvaro Soler und DJ Alle Farben. Enden wird die Kieler Woche am 29. Juni mit einem Abschluss-Feuerwerk mit Drohnen über der Förde.