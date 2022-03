Hannover (dpa/lni) –

Rund 900 Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges in der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Montag auf dpa-Anfrage mit. Die Zahl der tatsächlich in Niedersachsen angekommenen Ukraine-Flüchtlinge dürfte noch deutlich höher liegen, weil Menschen auch etwa bei Verwandten oder Freunden unterkommen.