Rund 800 Menschen demonstrieren gegen AfD-Infostand

Flensburg (dpa/lno) –

Bei mehreren Versammlungen haben mehrere Hundert Menschen gegen einen AfD-Infostand in der Flensburger Innenstadt demonstriert. Insgesamt hätten sich bei den fünf Veranstaltungen rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelt, teilte die Polizei mit.

Dabei sei es auch immer wieder zu Störaktionen durch die Demonstranten gekommen, teilte die Polizei weiter mit. So habe es während des Aufbaus des AfD-Standes eine Sachbeschädigung gegeben. Insgesamt wurden laut Polizei 13 Strafanzeigen gefertigt. Zehn davon hängen den Angaben zufolge mit dem Versuch von Gegendemonstrierenden zusammen, über einen Häuserdurchgang in den für den AfD-Stand zugewiesenen Bereich zu gelangen.

Weitere Demonstration am Nachmittag

Eine weitere Demonstration ist für den späten Nachmittag auf dem Südermarkt geplant. Mehr als 40 Organisationen und Initiativen luden unter dem Motto «Hoffnung strahlt hell – Kundgebung für Vielfalt und Zusammenhalt» zu einer Kundgebung ein. Sie wollen «gemeinsam ein starkes und sichtbares Zeichen für Toleranz, Demokratie, Miteinander, Vielfalt und Zusammenhalt in Flensburg setzen».