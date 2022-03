Rund 7000 Ukraine-Geflüchtete bisher in Hamburg angekommen

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bisher fast 7000 Kriegsflüchtlinge angekommen. Allein gestern wurden wieder knapp 1000 Flüchtlinge gezählt, sagte der Sprecher der Innenbehörde, Daniel Schaefer, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Ob die Menschen alle noch in der Stadt sind, wissen wir allerdings nicht.» Die Zahl der registrierten Kriegsflüchtlinge stieg unterdessen um 624 auf nunmehr 3654.

Auch am Freitag bildeten sich an der Registrierungsstelle im Amt für Migration in der Hammer Straße in Wandsbek wieder Warteschlangen. Erstmals seien an die Wartenden Marken ausgegeben worden, um einen geordneten Ablauf sicherzustellen, sagte Schaefer. Am Donnerstag hatten es viele Flüchtlinge trotz stundenlangen Wartens nicht geschafft, sich registrieren zu lassen.