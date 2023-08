Rund 700 tote Schweine auf Bauernhof im Kreis Plön entdeckt

Kiel (dpa) –

Rund 700 tote Schweine sind nach Polizeiangaben auf einem Bauernhof im Kreis Plön entdeckt worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend in Kiel. Er verwies auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel, die am Mittwoch über den Fund berichten wolle.

Die «Kieler Nachrichten» berichteten, Polizei und ein Kreis-Veterinär hätten die zum Teil schon verwesenden Kadaver in den Ställen eines Landwirtes entdeckt, der die Schweinehaltung offiziell vor mehreren Jahren eingestellt habe. Die exakte Zahl der Tiere sei wegen des Zustandes der toten Schweine nicht genau zu ermitteln. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.