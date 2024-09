Rund 67.000 Gäste bei 21. Nacht der Kirchen

Hamburg (dpa/lno) –

Unter dem Motto «Was glaubst du denn» haben am Samstagabend mehr als 80 christliche Kirchen in und um Hamburg geöffnet. «Hamburg hat eine wunderbare Nacht der Kirchen erlebt», sagte Hauptpastor und Propst Martin Vetter. «Wie schön, dass so viele Menschen der Einladung gefolgt sind und Hamburgs Kirchen als besondere Orte besucht haben.»

Nach Angaben des Kirchenkreises Hamburg-Ost besuchten rund 67.000 Menschen von 19.00 Uhr bis Mitternacht die 21. Nacht der Kirchen. «Das Programm war großartig und unglaublich vielfältig», sagte Vetter. Das Motto «Was glaubst du denn» sei in dieser Nacht mit Leben gefüllt und durch unterschiedlichste Begegnungen bereichert worden.

Mehr als 250 Veranstaltungen

Mit mehr als 250 Veranstaltungen bot das nach Angaben des Kirchenkreises größte ökumenische Kirchenevent Norddeutschlands musikalische und spirituelle Highlights. Eröffnet wurde die Veranstaltung an der NDR-Bühne in der Mönckebergstraße etwa mit Bischöfin Kirsten Fehrs, Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) und Erzbischof Stefan Heße. Der Eintritt war frei