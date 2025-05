Rund 60.000 Neunt- und Zehntklässler schreiben Prüfungen

Hannover (dpa/lni) –

Für etwa 60.000 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen beginnen heute die schriftlichen Abschlussprüfungen der Jahrgänge 9 und 10. Los geht es mit Englisch, am Donnerstag folgen die Mathematik-Arbeiten und am kommenden Montag die Deutsch-Prüfungen. Nachschreibtermine sind für Ende Mai geplant.

Die schriftlichen Arbeiten bilden ein Drittel der Abschlussnote, wie das Kultusministerium mitteilte. Zu den Abschlüssen der 9. und 10. Klasse zählen der Hauptschul- und der Realschulabschluss.

Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) wünschte den Prüflingen viel Erfolg und dankte den Lehrerinnen und Lehrern für ihren Einsatz.