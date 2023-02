Lauenberg (dpa/lni) –

In einem Keller im Landkreis Northeim hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ungeklärt ist noch, wie es zu dem Feuer in Lauenberg kam. Von der Polizei hieß es nur, ein technischer Defekt werde als Ursache nicht ausgeschlossen. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.