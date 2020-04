Rund 400 Teilnehmer beim Hildesheimer «Drive-In-Gottesdienst»

Autos stehen vor einem Altar. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Hildesheim (dpa/lni) – Etwa 400 Menschen haben am Ostersonntag in Hildesheim an einem «Drive-In-Gottesdienst» teilgenommen. Die katholische Messe auf dem Schützenplatz fand laut Veranstalter nach dem Vorbild eines Autokinos statt. Die Teilnehmer durften dem Gottesdienst nur im Auto sitzend beiwohnen. Fenster und Türen mussten geschlossen bleiben, die Predigt konnte über das Radio gehört werden. «Wir sind sehr dankbar, dass wir auf diese Art und Weise diesen Gottesdienst feiern durften», sagte Mirco Weiß, Sprecher des Diözesanverbandes in Hildesheim.

Sollten die Kirchen für Besucher im Rahmen der Corona-Krise noch länger geschlossen bleiben, könnte es solche «Drive-In-Gottesdienste» häufiger geben. «Das ist ein Modell, was wir uns auch für die Zukunft vorstellen können», so Weiß.