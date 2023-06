Rund 400 Einsatzkräfte bekämpfen Waldbrand in Mielkendorf

Mielkendorf (dpa/lno) –

Rund 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz sind am Dienstag nach Ausbruch eines Waldbrandes in Mielkendorf bei Kiel ausgerückt. Bei Eintreffen der ersten Freiwilligen Feuerwehren stand ein rund 800 Quadratmeter großes Areal in Flammen, wie die Feuerwehr am Abend berichtete. Im Waldgebiet Hansdorfer Tannen sei zuvor eine starke Rauchentwicklung beobachtet worden.

Problematisch sei starker und umlaufender Wind gewesen, hieß es. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr habe eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Wasser für die Löscharbeiten mußte laut Feuerwehr über lange Strecken herangeschafft werden. Warum das Feuer ausbrach, stand zunächst nicht fest. Am Abend liefen noch Nachlöscharbeiten.