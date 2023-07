Rund 400.000 Euro Schaden nach Brand in Heide

Heide (dpa/lno) –

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Heide (Kreis Dithmarschen) hat laut Polizei rund 400.000 Euro Schaden angerichtet. Dach- und Obergeschoss des Gebäudes seien bei dem Feuer am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr komplett zerstört worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs nicht im Haus. Die übrigen Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ihr Haus war durch die Löscharbeiten bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Das Ordnungsamt kümmerte sich um die Unterbringung der Menschen.