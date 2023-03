Rund 3700 Menschen beteiligen sich an Klimaprotest in Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Freitag an einer Demonstration in Kiel für mehr Klimaschutz beteiligt. In der Spitze hätten 3700 Menschen teilgenommen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Freitagabend. Nach Angaben von Fridays for Future demonstrierten am Freitag deutschlandweit mehr als 220.000 Menschen in mehr als 250 Orten für mehr Klimaschutz.

Angekündigt hatte die Klimabewegung Hunderte Demonstrationen und Kundgebungen auf allen Kontinenten. In Kiel liefen die Protestierenden durch die Innenstadt und auch über die Bundesstraße 76. Dafür musste diese für etwa 30 Minuten in Richtung Norden gesperrt werden, wie der Sprecher sagte. Der Protest sei friedlich verlaufen.