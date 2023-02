Rund 350 Kräfte üben lebensbedrohliche Einsatzlage

Kräfte von Polizei, Feuerwehr sowie Hilfsorganisationen haben am Sonntag eine lebensbedrohliche Einsatzlage geübt. Georg Wendt/dpa

Winsen/Luhe (dpa) –

Rund 350 Kräfte von Polizei, Feuerwehr sowie Hilfsorganisationen haben eine lebensbedrohliche Einsatzlage geübt. Die Kräfte sowie 70 Statistinnen und Statisten kamen am Sonntag an einem Gymnasium in Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Übung ging etwa drei Stunden.

«Für die Polizei stellt eine lebensbedrohliche Einsatzlage, wie zum Beispiel ein Amoklauf an einer Schule, eine der größten Herausforderungen dar», hieß es in der Mitteilung vom Sonntag. Unter höchster Eigengefährdung gelte es, den oder die Täter schnellstmöglich vom Handeln abzubringen und dabei gleichzeitig Hilfe für eine Vielzahl von verletzten Menschen zu organisieren. Die Ergebnisse der Übung sollen laut Polizei überprüft und die Konzepte anschließend gegebenenfalls angepasst werden.