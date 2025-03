Rund 320 Militärfahrzeuge rollen durch Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Für eine Übung der Bundeswehr fahren rund 320 Militärfahrzeuge durch Niedersachsen – und sorgen für Einschränkungen im Verkehr. In Hannover wollen 16 Konvois aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen einen Versorgungshalt einlegen, wie die Bundeswehr mitteilte. Besonders im Norden der niedersächsischen Landeshauptstadt sei ganztägig mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Den Angaben zufolge führt die Fahrtstrecke von und nach Hannover überwiegend über Autobahnen und Bundesstraßen. Die Bundeswehr bittet Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit: zu den Konvois soll ein möglichst großer Abstand gehalten werden, Autofahrer sollen nicht zwischen einzelne Fahrzeuge der langsam fahrenden Kolonnen geraten und wer überholen möchte, sollte die Gruppe in einem Zug überholen.

700 Soldaten an Übung in Niedersachsen beteiligt

Hintergrund ist eine Bundeswehrübung in Niedersachsen, die am Mittwoch begonnen hat und bis Anfang April dauern soll. Rund 700 Soldatinnen und Soldaten sind den Angaben zufolge beteiligt. In den kommenden zwei Wochen soll unter anderem in den Landkreisen Heidekreis, Celle und Nienburg/Weser für den Ernstfall trainiert werden. Der Name des Manövers ist geheim.

«Einsatzbereite Streitkräfte sind die Voraussetzung für eine glaubwürdige Abschreckung und wirksame Verteidigung», teilte die Bundeswehr mit. Militärische Übungen seien notwendig und dienten der Truppe zur Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten. «Nur so können wir die Verteidigungsfähigkeit unseres Bündnisses sicherstellen.»