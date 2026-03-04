Rund 3000 Haushalte in Emstek ohne Strom

Emstek (dpa/lni) –

Rund 3000 Haushalte haben in Emstek im Landkreis Cloppenburg vorübergehend keinen Strom gehabt. Grund dafür war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt in einem Trafokasten, wie die Polizei mitteilte. Dieser Defekt führte zu einer Überlastung eines zweiten Trafokastens, was den Stromausfall vergrößerte. Der Energiebetreiber und eine Fachfirma waren im Einsatz, um das Problem schnell zu beheben. Die betroffenen Straßen wurden vorübergehend gesperrt. Die Polizei ging davon aus, dass bis zum späten Abend alle wieder Strom haben.