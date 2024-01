Rund 300 Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Mölln (dpa/lno) –

Rund 300 Menschen haben am Freitag in Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg gegen Rechtsextremismus demonstriert. Unter dem Motto «Nie wieder ist jetzt» hatte die SPD Mölln zu der Demonstration aufgerufen. Trotz Regens und Windes zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten am Nachmittag durch die Möllner Innenstadt. Sie trugen Schilder und Transparente mit Aufschriften wie «Lasst uns Vielfalt feiern».

Einer der Redner auf der Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz war Landesfachbereichsleiter Lars-Uwe Rieck von der Gewerkschaft Verdi, der sagte: «Politik ist das Beste, was wir haben. Sie sorgt dafür, dass wir in einem freiheitlichen Land leben.»

Bei einem von zwei Rechtsextremisten verübten Brandanschlag waren im November 1992 in Mölln eine Frau und ihre beiden Enkelinnen getötet worden. Ein drittes damals sieben Jahre altes Enkelkind überlebte den Anschlag. Zuvor hatten die Täter bereits einen Brandsatz in ein weiteres hauptsächlich von Ausländern bewohntes Haus in Mölln geworfen. Auch dabei waren mehrere Bewohner verletzt worden.

Die damals 19 und 25 Jahre alten Täter wurden im Dezember 1993 wegen dreifachen Mordes in Tateinheit mit versuchtem Mord an sieben Menschen zu zehn Jahren Jugendstrafe beziehungsweise lebenslanger Haft verurteilt.