Rund 250.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Wallenhorst

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Wallenhorst (dpa/lni) –

Bei einem Wohnhausbrand in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist am späten Dienstagabend ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizeiinformationen von Mittwoch niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Zwei Menschen retteten sich ohne die Hilfe der Einsatzkräfte aus dem Gebäude. Nähere Angaben zu den evakuierten Menschen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.