Rund 150.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Langwedel (dpa/lni) –

Ein Schaden von rund 150.000 Euro ist bei einem Wohnhausbrand im Landkreis Verden entstanden. Ein Jugendlicher wurde bei dem Feuer am Samstag in Langwedel leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Alle anderen Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit.

Demnach war das Dachgeschoss aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle und verhinderte ein Ausbreiten. Ein Jugendlicher atmete Rauch ein und erlitt leichte Verletzungen. Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.