Rund 15.700 Ukraine-Flüchtlinge in Landesaufnahmebehörde

Hannover (dpa/lni) –

Rund 15.700 Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges an den Standorten der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag in Hannover mit. Die tatsächliche Zahl der angekommenen Flüchtlinge dürfte demnach aber deutlich höher sein, weil viele Menschen in den Kommunen unterkommen oder bei Verwandten oder Freunden.

Auf dem Messebahnhof in Laatzen bei Hannover kamen innerhalb von rund zwei Wochen mehr als 10.000 Flüchtlinge mit Zügen an. Auf dem Bahnhof und dem angrenzenden Messegelände wurde ein Drehkreuz zur Verteilung der Menschen aufgebaut, viele bleiben nur wenige Stunden oder eine Nacht dort, bis es für sie in eine andere Stadt oder ein anderes Bundesland weitergeht. Mit diesem Drehkreuz sollen vor allem ostdeutsche Bundesländer entlastet werden.

Aktuelle Zahlen, wie viele Menschen in Niedersachsen von den Ausländerbehörden registriert worden sind, konnte das Ministerium am Freitag zunächst nicht nennen.